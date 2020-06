Töötukassa palgahüvitis meelitas kohale organiseeritud petturid, skeemidesse on tõmmatud ka haigekassa

Töötukassa on Eesti ettevõtete töötajate palgahüvitiseks laiali jaganud pea 230 miljonit eurot. Suur raha meelitab teadupoolest ligi ka aferiste ja skeemimeistreid. Eile sai töötukassal ühe sedasorti seltskonna peale mõõt täis. Nimelt esitas töötukassa kelmuse paragrahvi alusel Põhja ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate samade isikutega seotud ettevõtete kohta, kes olid küsinud järgemööda hüvitisi fiktiivsetele töötajatele.

"Töötajate nimed, kellele hüvitist küsiti, käisid mõnikord läbi mitme ettevõtte taotlusest. Töötajate seas oli ka registreeritud töötuid, töövõimetoetuse saajaid,” iseloomustas töötukassa pressiesindaja Lauri Kool pettuse sisu. „Praeguste andmete järgi tundub, et kasutatakse umbes 30 inimese andmeid, eri ettevõtteid ja kontosid." Summa, mida on üritatud mitmesuguste taotlustega välja petta, on töötukassa hinnangul 100 000 eurot. Teine levinud ja teadlik petuskeem on selline, et tööandja küsib palgahüvitist ka töötajale, kes oli tegelikult haigulehel.