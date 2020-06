Töötukassa palgahüvitist saab juunikuu eest hakata taotlema juuli algusest, tingimused on varasemast karmimad

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul taotlesid palgahüvitise esimesel perioodil ehk märtsist maini seda paljud tööandjad ning leevendas järsku majanduslangust ning massilisi koondamisi. Juunikuu töötasu hüvitis on ennekõike mõeldud taastumise toetamiseks nende ettevõtete töötajatele, kuhu ajutised raskused jõudsid hiljem ja on kestnud kauem.

Meelis Paavel paneb tööandjatele südamele, et nii toetusmeetme esimene etapp kui juunikuu töötasu hüvitamine on ajutise iseloomuga. „Toetust tuleks küsida siis, kui on näha, et ettevõte on ajutistes raskustes. Tööandja peab kaaluma, kas töötasu hüvitamine aitab tal tegevust jätkata,“ rõhutas töötukassa juht.

Juunikuu töötasu hüvitamist saavad taotleda ettevõtted, kelle käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda, mille tulemusena on töötajate tööaeg vähenenud kokkulepituga võrreldes vähemalt 30 protsenti,

vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.



Tööandja peab olema töötajate tööaega või töötasu vähendanud kogu juunikuu ulatuses.

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja täistööajaga töötajatele mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

Juunikuu palga hüvitamist saavad küsida oma töötajatele need ettevõtted, kel pole maksuvõlga või see on ajatatud. Juunikuu töötasu hüvitamist saab taotleda ainult nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020 ja mille kohta on töötamise registrisse selleks kuupäevaks tehtud ka tööle asumise kanne.

Tööandja peab tagama töötajale, kelle palga hüvitamist ta taotleb, töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale. Juuni eest saavad taotleda toetust ka need, kes on varasemate kuude eest hüvitist saanud. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel.