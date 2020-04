Töötukassa palgatoetuse järgmine ring võib tulla tihedama sõelaga

Kriisi leevendamiseks ja massiliste koondamiste ärahoidmiseks jagab töötukassa kolme kuu jooksul ettevõtete taotluste alusel nende töötajatele palgatoetust, milleks on kokku ette nähtud 250 miljonit eurot. Kriisi süvenedes on näha, et kehtivast meetmest maikuuni ei piisa. Ettevõtjate surve seda pikendada tugevneb ja järgmisel nädalal hakkabki töötukassa nõukogu arutama, kuidas ja millistel tingimustel teist rahastusringi teha. Kahtlemata on kõnealune toetus üks helde meede. Kas ehk liigagi? Tõenäosus, et uues voorus on toetuse saajatele tihedam sõel, on suur.

Hiljuti saatsid kolm suurt ettevõtlusorganisatsiooni – tööandjate keskliit, kaubandus-tööstuskoda ja suurettevõtjate assotsiatsioon – valitsusele kirja, milles rõhutasid, et palgatoetus on praegu kõige olulisem tugimeede.