Töötukassa peab töövõimetustoetuselt kinni ainult ühe kohtutäituri nõude, liigselt võetud raha tuleb kohtutäituritel tagastada

Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas selgitas, et veebruarist hakkas tööle töötukassa infosüsteem, mis suudab lühikeses ajaga läbi töötada kõik kohtutäiturite aktid. Inimene seda käsitsi teha ei suuda.

Uue süsteemi käivitumisega aga ilmnesid tõsised probleemid, sest kohtutäiturid arestisid inimestele väljamakstud töövõimetustoetustelt varasemalt suuremaid summasid ning inimestele jäi kohati kätte vähem raha kui kehtiv elatusmiinimum ette näeb. Ehk selgus, et ühist ülevaadet inimeste sissetulekute kohta erinevatel ametkondadel ei ole ning kohtutäituritelt tulnud ebatäpse lähteinfo tõttu tekkis olukord, kus vähenenud töövõimega inimestelt nõuti nende kohustuste täitmiseks korraga sisse summad mitme kohtutäituri poolt esitatud erinevate arestimisaktide alusel.

„Kui süsteem käivitus, tulid ilmsiks probleemid. Vähenenud töövõimega inimesed teatasid, et ei ole teadlikud kohtutäituritest ja nende esitatud aktidest ja, et neilt on võetud ära liiga suur summa,“ rääkis Aas. Probleem tekkis inimestega, kellel on kukil mitu kohtutäituri akti. Neid on ligi 3500.