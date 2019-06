Töötukassa sõlmis vineeritootjaga Metsä Wood koostööleppe

Tegemist on töötukassa 52. koostööleppega. MetsäWoodi Pärnu vineeritehas alustas tootmist eelmisel aastal. Täisvõimsus on kavas saavutada aastal 2020, kui tehase meeskonnas peaks kokku olema ligi 200 töötajat.

Ettevõte toodab keskkonnasõbralikke puittooteid nii ehitus-, tööstus- kui kaubandussektorile. Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnul on MetsäWood töötukassa jaoks väga oluline ja hea koostööpartner, kes peab tähtsaks ka oma töötajate arendamist ja koolitamist.

„Töötukassa ja MetsäWoodi Pärnu tehase koostöö sai alguse juba enne tehasehoone valmimist. Nimelt võtsid tehase personaliteemade eestvedajad ühendust töötukassa Pärnu esindusega, et uurida tööjõuturu olukorda ning otsida koostöövõimalusi. Veidi enam kui aasta kestnud aktiivse värbamistööga on Pärnu tehasesse leitud enam kui 100 töötajat,“ tõi Mets esile.

Metsä Woodi Pärnu tehase personalijuht Merite Liidemaa-Pärn ütles, et väga suureks abiks tehase käivitamise kiirel perioodil on olnud tootmistöötajate koolitustoetused, palga- ja sotsiaalmaksutoetused, infopäevad ja muu tugi, mida Töötukassa on pakkunud. „Oleme Töötukassa inimestele suurepärase koostöö eest väga tänulikud. Koostööleppe sõlmimine annab tunnistust meie ühistest pikaajalistest eesmärkidest ning väärtuspõhiste tegevuste olulisusest,“ rääkis Liidemaa-Pärn.

Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassa jaoks oluliste ettevõtetega. Lepe on heaks näiteks sellest, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäevase tööelu paremaks muuta, ning kinnituseks, et koostöö jätkub.