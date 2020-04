Töötukassa soovitab välismaalt naasnutel selgeks teha, kust hüvitist saab

Töötukassasse pöördub aina rohkem välismaal töö kaotanud inimesi. Kui aga vajalikud dokumendid töökohast küsimata jäid, võib toetuse saamine kaua aega võtta. Paljud on töötuks jäänud ka seetõttu, et kui piirid kinni pandi, otsustasid nad Eestisse jääda.

Töötukassa spetsialisti Katrin Popsi sõnul on välismaal töötuks jäänute avalduste arv rohkem kui kahekordistunud. "Kui meil on tavaliselt keskmiselt kuus 250-300 avaldust, siis aprillis on olnud üle 500, nii et on oluliselt tõusnud. Kõige rohkem on Soomest, aga ka Rootsist, Norrast, aga tegelikult ka muudest Euroopa Liidu riikidest"

Üldiselt saab ise valida, kas soovitakse töötushüvitist saada Eestis või selles riigis, kus töötati. Inimene peaks tegelikult endale ise selgeks tegema, kas tal on õigus töökohariigis hüvitist saada või mitte ning kumb talle kasulikum on

"Meie soovitame taotleda hüvitist oma viimases töökoha-riigis, kui see õigus on tekkinud, sest siis arvutatakse hüvitise suurus selle riigi seaduste järgi. Tihtilugu on see inimesele soodsam kui Eestist hüvitist taotledes," selgitas Pops.

