Töötukassa: täna pole kollektiivse koondamise teateid esitatud

Töötukassa näeb reaalajas kui registreeritud töötus hakkab kiiresti kasvama ja kollektiivsed koondamised tulevad. Registreeritud töötuse määr on täna 5,7% (37 087 inimest).

Töötukassa on välja arvutanud, et majanduskriisi kordudes ning töötuskindlustuse maksemäärade tänasele tasemele jäädes jaguks töötuskindlustusvahendeid umbes kolmeks aastaks. Näiteks, kui töötuse määr kasvab 2020. aastal 13,8%-le ning jääb 2021. aastast paariks aastaks püsima 16,6% tasemel, siis tekiks töötuskindlustusvahendite jätkusuutlikkusega probleeme 2023. aastal.

Reservist ja meetmetest

See on töötajate ja tööandjate ühine reserv, kui leitakse, et nüüd on õige hetk seda kasutada, siis loomulikult on töötukassa selleks valmis. Meil on olnud 10 aastat majanduskasvu, tööhõive seis hea, reservi suurus 800 – 900 miljonit eurot.

Valitsus otsustas, et töötukassa vahenditest toetatakse neid inimesi, kes eriolukorra tõttu jäävad oma osaliselt või täielikult oma sissetulekutest ilma. Töötukassa toetab seda plaani.

Kui haigekassa maksab haiguslehel olijatele, siis küsimus on olnud, mis saab inimestest, kes on määratud karantiini, inimestest, kes ei saa kaugtööd teha ehk siis inimestest, kelle töötasu väheneb eriolukorra tõttu.

Töötukassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Tanel Kiik kutsus nõukogu kokku teisipäevaks. Siis on kõik erinevad võimalused ja arvutused arutlusel ja võetakse vastu otsus, kuidas täpselt toetusmehhanism tööle hakkab. Seejärel saab töötukassa hakata juba neid inimesi toetama, kes eriolukorra tõttu sissetulekutest ilma on jäänud.

Täna õhtupoolikul alustati ettepanekute kokkupanemisega. See töö käib kogu nädalavahetuse.