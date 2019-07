Töötukassa vastab väikeettevõtja kriitikale: tegemist on vastuvõetamatu eksimusega, millele juhime nõustajate tähelepanu

Mikroettevõtja Maire Forsel kritiseeris neljapäeval töötukassat, kuna ta on saanud murelikke kõnesid üle Eesti, kus töötutele - kel puudub huvi ise ettevõtjaks hakata -, on soovitatud ka siis, kui tegu on vähenenud töövõimega isikuga, ettevõtluskonto avamist.

"Ja ärgu keegi enam vabandagu, et nende kliendid said valesti aru ja keegi pole kedagi sundinud ettevõtluskontot avama," toonitas Forsel sotsiaalmeedias.

Küll aga kinnitab töötukassa, et just nii on juhtunud. "Töötukassa nõustab tööotsijaid tööotsingutes ja tööalaste valikute tegemisel. Muuhulgas on meie ülesanne anda teavet ja selgitada, millised on kliendi olukorda arvestades tema erinevad võimalused töötamiseks või ettevõtlusega tegelemiseks," sõnas töötukassa juhatuse liige Pille Liimal.

Tema sõnul näitab nende kogemus, et vähenenud töövõimega inimestele võib nende terviseseisundit arvestades sageli olla ise endale töökoha loomine parim võimalus tööturul osalemiseks, kuna see võimaldab palgatööst paindlikumalt sättida tööaega, koormust ja tempot.

Küll aga rõhutas Liimal, et töötukassa praktika ei ole kindlasti soovitada ettevõtluskonto loomist või muus vormis ettevõtlusega tegelemist inimestele, kes tegelikult ettevõtjaks hakata ei soovi ega suuda.

"Meil on väga kahju, kui sellist soovitust on antud töövõimetoetuse aktiivsustingimuse täitmise eesmärgil. Tegemist on vastuvõetamatu eksimusega, millele juhime oma nõustajate tähelepanu," märkis töötukassa juhatuse liige.