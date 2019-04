Töötuna pensionisadamasse purjetanud mehe pihtimus: tööturg puhub EKRE purjedesse

Pole siis ime, et taksojuhid roolis tukkuma kipuvad jääma. Mõni mees elabki autos selleks, et endale võetud rahaliste kohustustega toime tulla.

Kui nüüd arvate, et asi sellega piirdub, siis eksite. Peagi leidis see - üks suuremaid Tallinna taksofirmasid, et vaja oleks maksusid optimeerida. Leiti ka legaalne lahendus. Kõik taksojuhid sunniti hakkama FIE-deks. Seega muutis taksoettevõte end autosid rentivaks ettevõtteks. Täpsemini küll taksoseadmete- ja embleemidega varustatud autode rendiettevõtteks.

Neid ei huvitanud enam, kui palju tunde istuvad roolis nende ettevõtte logode all sõitvate autode juhid. Tähtis oli, et nö papp voolaks ja et poleks mingit vastutust. Maksud tuli nüüd taksojuhtidel endil maksta.

Seda nägu on siis euroopalik tööturg ettevõtluse poolelt tänases Eesti Vabariigis, mis kangesti sarnaneb vabatahtlikule orjaturule.

Kuhu vaatab tööinspektsioon, seda ma ei tea. Igatahes mitte selles suunas, et kontrollida tööseadusandlusest kinnipidamist. Ja mida on tal kontrollida, kui taksojuhid on FIE-d. Puhas JOKK skeem.

Tuletagem meelde, et ka ajakirjandusest on läbi jooksnud teema sellest, kui paljud töötajad ja millisel hulgal teevad tööl ületunde. Vaevalt, et nad seda väga oma vabast tahtest teevad. Pigem ikka olles valiku ees, kas teha ületunde või leida ennast mõne aja möödudes uut töökohta otsimas.

Mingil hetkel õnnestus mul siiski leida endale teine töö. Seda samuti ettvõtluses. Hiljem küll selgus, et augutäiteks, kuni omanik kolm kuud lõunamere saarel suvitab. Loomulikult osutusin ma aasta möödudes taas üleliigseks. Olin tööle võetud nimelt tegevjuhina ja omaniku saabudes osutus, et igapäevaselt on majas kaks tegevjuhti. Mitte just kõige õnnelikum variant. Nii juhtuski, et viidates majanduslikele põhjustele, tuli mind koondada. Vaatamata töövaidluskomisjoni otsusele pole ettevõtja siiani suutnud lõpparvet täies ulatuses välja maksta. Seega siis veel üks ebameeldiv kogemus ettevõtlusest ja ettevõtjaist.

Peale selle hakkasin taas tööd otsima. Otsisin tööd kuni pensionile jäämiseni.

Kas kõige eelöeldu valguses tasub veel imeks panna, miks Riigikogu valmistel sai EKRE 19 kohta. Kui olukord tööjõuturul sama moodi edasi kestab, võib oletada, et järgmistel Riigikogu valimistel on EKRE saak Riigikogus juba 40 kohta.

Liberaaldemokraatia on just seetõttu hea, et ei sea piire ettevõtte omanike ahnusele ja seda vahendeid valimata. Vahendite valik selle saavutamiseks on küll formaalselt piiratud, kuid kuna keegi seda ei kontrolli, siis on need piirangud sama hästi kui olematud.

Sama oli ka sotsialismiga, kus idee nimel olid kõik vahendid lubatud.