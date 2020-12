Töötuna töövõimetuks jäämisel kindlustus laenumaksetest päästa ei pruugi

Kui Meelis (nimi muudetud - toim) omale mõned aastad tagasi Tallinna kesklinna korteri ostis, sõlmis ta Swedbanki laenukonsultandi soovitusel ka laenumaksekindlustuse. Kui Meelis töötuks või raskelt haigeks jääb, maksab pank tema eest laenumakseid ise edasi, selgitas konsultant. See tundus riskide maandamiseks mõistlik ja vajalik, nii Meelis lepingu sõlmiski. Igal kuul on ta tasunud kümmekond eurot, et kodulaen oleks kindlustatud.

Nagu paljude jaoks tänavu, ei ole ka Meelisele aasta just meelakkumine olnud. Kevade hakul, vahetult enne eriolukorra väljakuulutamist, tuli ta poolte kokkuleppel töölt ära. Tagantjärele selgus, et see oli halvim aeg üldse töötuks jääda. Ümberringi saatsid ettevõtted oma töötajaid sundpuhkusele või koondasid personali. Meelis võttis end töötuna arvele ja jäi paremaid aegu ootama.

Suve lõpul aga haigestus ta rängalt. Lausa nii rängalt, et viibis koomas ja oli haiglas üle kuu. Sealt saadeti ta edasi taastusravihaiglasse, sest tuli uuesti kõndima õppida. Oktoobri keskel tunnistati Meelis esialgu aastaks täielikult töövõimetuks ja ta hakkas saama vaid kasinat töövõimetoetust.

Ent tal oli ju laenumaksekindlustus! Mõeldud-tehtud, avaldus, et pank ise tema eest laenumakseid tasuks, sai teele pandud. Suur oli ta üllatus, kui pank teatas, et ta ei kvalifitseeru.

