Töötus kasvab: üle tuhande inimese tahab minna toidukulleriks

„Majanduslanguse mõju on näha selles, et restorane pannakse kinni ja kullereid tuleb juurde," märkis Ristal. „Märtsi lõpus hakkas massiliselt soovijaid juurde tulema."

Tallinnas ja Tartus on Woltil hetkel umbes 2200 kullerit. „Koroona ajal juhtus see, et kullerid, kes meil töötasid kaheksa kuni kümme tundi nädalas põhitöö kõrvalt, teevad nüüd 40-tunniseid nädalaid," sõnas Ristal.

Kui kevadel koroonakriisi haripunktis kasvas ka tellimuste arv, siis on Ristali sõnul suvi olnud ootuspäraselt rahulikum. Mitmed majandusraskustesse sattunud restoranid on uksed sulgenud, aga samal ajal on uued toitlustuskohad tee platvormile leidnud.

Soomest pärit Wolt kaasas tänavu kevadel sada miljonit eurot, et valmistuda majanduslanguseks. Woltil on erinevates riikides kokku 10 000 restorani- ja 20 000 kullerpartnerit.