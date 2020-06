Töötus on enim kasvanud Tallinnas ja Harjumaal, vabad töökohad on mujal

„Kõige enam on töötus kasvanud Tallinnas ja Harjumaal, vabu töökohti on aga hoopis mujal," selgitas ta.

Keeruline on leida inimesi nendele positsioonidele, mis nõuavad pikemat välja- või ümberõpet. Näiteks ei leevenda praegu töö kaotanud inimesed logopeedide põuda.

Sama probleem on IT-valdkonnas. „IT-valdkonna puhul on oluline märkida, et kui kõrgema taseme spetsialiste on tööandjatel raske leida, siis andmesisestajaid on tööjõuturul hoopis üle. See tähendab, et tööandja otsib just kõrgema väljaõppega spetsialisti," kirjeldas Kool.

Ta tõi välja, et mitmes maakonnas on puudus eriarstidest ja see probleem lähiaastatel ilmselt süveneb.

Lisaks on oluline ka töö iseloom ehk siis raske on leida inimesi vahetustega tööle, eriti kui amet eeldab vara ärkamist või hilja tööl olemist. „Loomulikult on oluline ka palk. Tavaliselt saavad rohkem kandidaate tööpakkumised, kus on palk avalik," lisas Kool.

Kokkuvõttes on tema sõnul keeruline leida inimesi nendesse ametitesse, kus on rasked töötingimused või vajalikud erioskused, palk alla keskmise ja mis asuvad ühenduste mõttes kaugel.

31. mai seisuga oli töötuna arvel 50 720 inimest ja registreeritud töötuse määr oli 7,8 protsenti. Registreeritud töötute arv kasvas nädalaga 479 võrra.

Registreeritud töötuse määr on kõrgeim Ida-Virumaal (13,2 protsenti) ja madalaim Hiiumaal (4,6).