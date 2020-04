Töötuse detailne statistika. Kui palju on töötuid erinevates maakondades ja mis valdkondades on kaod suuremad?

Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) iga nädala andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näidatakse, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Aegread esitatakse alates 6. jaanuarist, kui algas selle aasta esimene täistöönädal. Võrdluseks on toodud 2019. aasta vastava nädala andmed.

Joonisel esitatakse aegrida töösuhete arvudes toimunud muutustest. Töösuhete arvu näidatakse TÖR-is registreeritud kirjete põhiselt, mitut töökohta omavad inimesed lähevad seega kirja mitmekordselt.

Joonisel näidatakse kehtivaid, uusi ja lõpetatud töösuhteid lepingu liigi järgi.

Tegevusala

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu suhteline muutus protsentides võrreldes eelmise nädalaga ettevõtte või organisatsiooni tegevusala järgi. Saadud arv näitab, kas inimesi on sellele tegevusalale juurde tulnud (suhtarv on positiivne), vähemaks jäänud (suhtarv on negatiivne) või ei ole viimasel nädalal muutust toimunud (suhtarv on null). Näitaja on välja arvutatud järgmiselt:

(töösuhete arv käesoleval nädalal - töösuhete arv eelmisel nädalal) / töösuhete arv eelmisel nädalal * 100

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu muutus võrdluses 2019. aastaga. Mõlema aasta puhul kuvatakse joonisel töösuhete arvu suhteline muutus võrreldes eelmise nädalaga.

Maakond

Joonisel esitatakse maakonniti töösuhete üldarv ja selle muutumine võrreldes aasta algusega ning alustatud ja lõpetatud töösuhete dünaamika.

Ettevõtte töötajate arv ja käive

Joonisel antakse ülevaade 2020. aasta tööturu muudatustest erineva suurusega ettevõtetes või organisatsioonides. Näidatakse töösuhete arvu suhtelist muutust ettevõtte töötajate arvu järgi.

Sarnaselt eelnevale näidatakse joonisel töösuhete arvu suhtelist muutust ettevõtte käibegrupi järgi.

Miks töösuhteid lõpetatakse?

Joonisel näidatakse 2020. aastal lõpetatud töösuhteid lõpetamise põhjuse järgi.