Töötute elu läheb kergemaks: toetust saab rohkem ja natuke tohib tööl käia

Töötuks jäämine tähendab praegu tavalisele eestlasele näguripäevade nägemist. Toetused on väikesed ja samal ajal ametlikult töötada ei tohi. Ent on lootust, et asi paraneb.

Valitsuses eile heaks kiidetud eelnõu kohaselt on esimesel sajal töötuse päeval töötuskindlustushüvitis senise 50 protsendi asemel 60 protsenti varasemast palgast. Kui riigikogu jõuab seaduse piisavalt kiiresti vastu võtta, hakkavad uued töötuskindlustushüvitise määrad kehtima juba 1. augustist.

Töötutoetus on edaspidi 35 protsendi asemel 50 protsenti käesoleva aasta alampalgast. See hakkab kehtima 1. jaanuarist, kui töötutoetus tõuseb 189 eurolt 292 euroni.