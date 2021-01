Töötutel rohkem võimalusi. "Tööampsudest" on saanud uutmoodi proovipäevad, suurenevad erinevad toetused

Töötud ootasid pikalt võimalust, et töötukassas arvele võtnud inimesed võiksid igakuiselt väikeseid tööotsi teha ilma, et abiraha käest võetaks. Tänavu 1. septmebrist asjad muutusidki: registreeritud töötutele anti seaduslik võimalus teha igas kuus veidi tööd.

Kuigi lisaraha teenimise võimalus on vägagi piiratud ja maksimaalselt teenida lubatud summa väike, avab tööampsude tegemine töötutele ja ka tööandjatele hoopis uutmoodi võimaluse.