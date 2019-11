Töövaidluste lahendamiseks toodi sisse leppimine ja kompromiss. Kuidas need on vastu võetud?

Lisaks kompromissile anti võimalus lepitusmenetluse läbiviimiseks. Lepitusmenetlus on mitteavalik ja vähem bürokraatlikum. Kui pooled on sellega nõus, räägitakse 10 tööpäeva jooksul omavahel nii öelda suu puhtaks ilma tunnistajaid kutsumata ja kirjalikke tõendeid esitamata. Töövaidluskomisjoni juhataja on seejuures sõltumatuks vahemeheks, kes aitab jõuda mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppeni.

Võrreldes kompromissiga ei ole lepitamine veel nii sooja vastuvõttu leidnud. 2018. a viidi läbi viis lepitusmenetlust ning sel aastal on neid olnud vaid kaks.

Töövaidluskomisjoni juhatajal on oluline roll

Edendades kiire vaidluse lahendamise viisina lepitusmenetlust või suunates pooli kompromissile, väheneb töösuhte poolte konfliktis olemis aeg. Sellega on võimalik mõjutada nii töötaja kui tööandja suhtumist vaidlustesse, mis viib pikemas perspektiivis elutervema töösuhteni. Töövaidluskomisjoni juhatajate oskus konfliktsituatsioone lahendada selliselt, et sellest võidaks nii töötaja kui tööandja ning säiliks võimalus töösuhte jätkumiseks, edendab Eesti töösuhete kultuuri tervikuna.

Kui ka Sina usud, et suudaksid töövaidluskomisjoni juhataja rollis töösuhete kultuuri arendamiseks oma panuse anda, siis oleme hetkel töövaidluskomisjoni juhatajate töökasse kollektiivi otsimas lisa.