Top 10: need on kõige kallimad Eestis müügis olevad majad

7. Ohtu mõis, Lääne-Virumaa. Hind: 2,5 miljonit

Ohtu mõis Kinnisvara24

Ohtu mõis on ehitatud 18. sajandil Heinrich von Kurselli poolt. Ohtut eristab teistest mõisatest küttekollete - kahhelahjude unikaalsus. Kaks saaliahju on taastatud. Fuajees on raidkamin aastast 1654, mida loetakse Eestis seni teadaolevatest säilinud raidkaminatest vanimaks.

Müügis olev mõisakompleks koosneb härrastemajast, aidast, tallist ja tõllakuurist. Kinnistul asuvad park ja tiik. Mõisas on 23 tuba.

2016. aastal andis Eesti Mõisate Ühendus Ohtu mõisale parima kultuurimõisa tiitli.

6. Pikk tn 49, Vanalinn. Hind: 2,5 miljonit

Pikk tn 49, Vanalinn Kinnisvara24

Pikk 49 Residence paikneb 1700. aastast pärinevas hoones, mille interjööri loomiseks on omavahel ühendatud nii kaasaegsed kui ajaloolised elemendid. Kõikides apartementides on pesumasin, privaatne vannituba fööniga ja elutuba. Paljudes on samuti eraldi magamistuba. Kokku on hotellis kaheksa apartamenti, samuti kontoriruum ja saunakompleks allkorrusel põranda soojustusega. Apartamendid on suurusega 45 kuni 80 ruutmeetrit, mis on mõeldud ühe kuni nelja inimese majutamiseks, üks on suurem ning mahutab kuni kuus inimest.

5. Miiduranna tee 25, Viimsi. Hind: 2,6 miljonit

Miiduranna tee 25 Kinnisvara24

Tallinna panoraamvaatega villa on nõlvapealses osas kahe- ja alumises kolmekorruseline. Esimesel korrusel asuvad esinduslik hall kahe garderoobiga, kaks magamistuba, millest ühest on pääs verandale, galerii, saun, suur majapidamisruum ning tualett vannitoaga.

Teisel korrusel paiknevad avar elutuba, köök ning neli erinevas suuruses terrassi. Samuti asub siin king-size magamistuba koos vannitoa ja garderoobiga.

Maja 0-korrusel asuvad garaaž kahele autole, esik, mitmed panipaigad, tehno- ja serveriruum, veinikelder koos puhke- ja majapidamisruumidega, hobiruum, wc ning saunakompleks koos spordisaaliga.