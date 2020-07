TOP 15 riiki, kus on kõige rohkem miljardäre

Kõikides riikides peale Araabia Ühendemiraatide kasvas miljardäride arv. 15 riigi miljardäride kogu vara väärtus ulatub 7,6 triljoni dollarini (6,8 triljoni euroni), kirjutab Business Insider.

Tasub märkida, et nimekirjas on ka linnriik Singapur ja Hongkong, mis on poolautonoomne Hiina linn.

15. Singapur

Miljardäride arv: 45

Miljardäride vara väärtus: 87 miljardit dollarit

Singapur on üks maailma rikkamaid linnu, kus elanike vara koguväärtus on umbes triljon dollarit. See on ka üks kallimaid linnu, kus elada.

14. Kanada

Miljardäride arv: 46

Miljardäride vara väärtus: 96 miljardit dollarit

13. Araabia Ühendemiraadid

Miljardäride arv: 47

Miljardäride vara väärtus: 163 miljardit dollarit

Araabia Ühendemiraadid on ainus riik nimekirjas, kus superrikaste arv vähenes viimase aasta jooksul.

12. Brasiilia

Miljardäride arv: 50

Miljardäride vara väärtus: 162 miljardit dollarit

Suurem osa Brasiilia superrikastest elab Sao Paulos.

11. Itaalia

Miljardäride arv: 53

Miljardäride vara väärtus: 157 miljardit dollarit

10. Prantsusmaa

Miljardäride arv: 60

Miljardäride vara väärtus: 219 miljardit dollarit

9. Saudi Araabia

Miljardäride arv: 62

Miljardäride vara väärtus: 152 miljardit dollarit

Saudiaraablaste jõukus pärineb peamiselt naftast.

8. India

Miljardäride arv: 87

Miljardäride vara väärtus: 314 miljardit dollarit

7. Hongkong

Miljardäride arv: 96

Miljardäride vara väärtus: 280 miljardit dollari

Hongkongist leiab maailma kõige kallimat kinnisvara ja superrikkad elavad miljoneid maksvates uhketes majades.

5.-6. Suurbritannia

Miljardäride arv: 100

Miljardäride vara väärtus: 217 miljardit dollarit

Brexiti mõju tõttu kasvas miljardäride vara väärtus viimase aasta jooksul väga vähe.

5.-6. Šveits

Miljardäride arv: 100

Miljardäride vara väärtus: 274 miljardit dollarit

4. Venemaa

Miljardäride arv: 114

Miljardäride vara väärtus: 390 miljardit dollarit

Üle poole Venemaa superrikastest elavad Moskvas.

3. Saksamaa

Miljardäride arv: 153

Miljardäride vara väärtus: 477 miljardit dollarit

2. Hiina

Miljardäride arv: 342

Miljardäride vara väärtus: 1,1 triljonit dollarit