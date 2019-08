Top 5: need firmad on maailma suurimad tööandjad

Järgnevalt on välja toodud viis erasektoris tegutsevat firmat, kus on kõige rohkem töötajaid. Nimekirjast on välja jäetud riigiasutused. Võib aga mainida, et USA kaitseministeerium annab tööd enam kui kolmele miljonile inimesele ja sellele järgneb Hiina Rahvuslik Vabastusarmee, mille palgal on 2,5 miljonit inimest.

5. Hon Hai Precision - 668 000 töötajat

Hon Hai Precision on Taiwani elektroonikafirma, mis paneb kokku erinevaid Apple'i, Xiaomi, Sony ja Microsofti tooteid. Firma toodab nii iPhone'e, iPad'e kui Playstation'eid.

4. State Grid - 918 000 töötajat

Hiina elektrivõrkude ehitaja ja operaator. Ettevõttel on 1,1 miljardit klienti ja selle käive on üle 350 miljardi dollari.

3. China Post Group - 935 000 töötajat

Hiina riiklik postifirma. 1986. aastal asutatud ettevõtte käive on üle 80 miljardi dollari.

2. China National Petrolium - 1,4 miljonit töötajat

Hiina riiklik naftakompanii. Ettevõtte käive on üle 390 miljardi dollari.

1. Walmart - 2,2 miljonit töötajat

USA jaekaubanduskett, mis on nii töötajate arvult kui käibelt maailma suurim ettevõte. Firma käive ulatub üle 500 miljardi dollari.

Andmed pärinevad Fortune Global 500 edetabelist.