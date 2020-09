TOP 7: need on kõige rikkamad Vene miljardärid

Järgnevalt on välja toodud seitse kõige jõukamat venelast, kuid kohe tuleb ära mainida, et nimekirjast ei leia Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Tema vara täpne väärtus on teadmata, kuid näiteks Putini kriitik Bill Browder on väitnud, et Venemaa president on aastate jooksul küsitavate meetoditega kokku kogunud umbes 200 miljardit.

7. Roman Abramovitš

Vara väärtus, 15,8 miljardit dollarit

53-aastane Abramovitš teenis oma varanduse pärast Nõukogude Liidu lagunemist riigifirmasid kokku ostes. Praegu on ta osanik muuhulgas ka Chelsea jalgpalliklubis.

6. Vagit Alekperov

Vara väärtus: 16,1 miljardit

70-aastane Alekperov alustas töölisena naftapuurtornil, kuid on nüüdseks kütusefirma Lukoil juht. Ettevõttel on 100 000 töötajat ja selle käive ulatus mullu 114 miljardi dollarini.

5. Aleksei Mordašov

Vara väärtus: 18,2 miljardit

54-aastasele Mordašovile kuulub enamusosalus Venemaa ühes suuremas terasetootjas Severstalis. Ta on osanik ka Saksa reisifirmas TUI AG.

4. Ališer Usmanov

Vara väärtus: 18,8 miljardit

67-aastasele Usmanovile kuuluvad osalused ettevõtetes Airbnb, Alibaba ja Spotify. Ta oli ka Facebooki üks varaseid investoreid. 2018. aastal müüs ta oma osaluse Arsenali jalgpalliklubis 700 miljoni dollari eest.

3. Leonid Mihhelson

Vara väärtus: 19,5 miljardit

65-aastasel Mihhelsonil on 25-protsendiline osalus Vene gaasifirmas Novatek. Ta asutas ettevõtte 1994. aastal on on praegu selle tegevjuht.

2. Vladimir Lissin

Vara väärtus: 20 miljardit

64-aastase Lissini vara allikaks on osalus Venemaa suurimas terasetootjas Novolipetsk Steelis.

1. Vladimir Potanin

Vara väärtus: 26,1 miljardit

Suurem osa 59-aastase Potanini varast pärineb metallurgiaettevõttest Norilski Nikel. Ta on ka Venemaa ühe suurema panga Oneximi asutaja ja osanik.