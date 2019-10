Tormikahjud: tanklakettidel on veel mõnedes tanklates Lõuna-Eestis probleeme

„Lõuna-Eestit tabanud elektrikatkestus mõjutas Olerexi tanklaid piirkondades, kus oli üldine elektrikatkestus,“ ütles Olerexi turundusspetsialist Kristi Väät. „Hetkel on pea kõik teenindusjaamad oma tavapärase töörütmi taastanud, elektrita on veel Vastseliina, Värska ja Soe tanklad. Need teenindusjaamad on siiski avatud ja sularaha eest saab seal osta esmatarbekaupu.“

Elektrikatkestusest tingitud kahjusid alles hinnatakse, teatas ta.

“Paraku ei ole keegi taoliste tormide eest kaitstud ja nii kogesime ka meie oma tanklatöödes elektrikatkestusi,” ütles Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson. “Katkestused olid Jõgeval, Abja-Paluojal, Võrus ja Saaremaal Mõntus. Tanklate tavapärane töö on taastunud, katkestused ei olnud väga pikaajalised.”