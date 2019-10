Tormikahjude tekkimisest rohkem häirib ettevõtjaid riigi puudulik kommunikatsioon

„See on ebanormaalne, täiesti ebanormaalne!” ütles Võrumaal Rõuge vallas tegutseva Nopri talu peremees Tiit Niilo eile pärastlõunal küsimuse peale, kuidas on viimaste päevade elektrikatkestus Nopri talumeierei tegevust mõjutanud. Ta põhjendas, et looduse möllamist tuleb ikka ette. Kuid pole normaalne, et riigifirma Elektrilevi ei saa oma tööga hakkama.

„Kommunikatsioon on selle kriisi olulisim puudujääk ja seda heidan täie karmusega ette,” ei hoidnud Niilo kriitikat tagasi. „Me oleksime saanud elektri vähemalt ööpäev varem tagasi, kui meil oleks olnud pädev informatsioon ja suhe firmaga, kes tööde korraldamise eest vastutab.” Nopri talu kahjud küündivad 15 000 euroni.