Tormilised ajad majanduses möödas? Sampo juhatuse esimees ennustab tagasipöördumist tavapärasesse rütmi

„Mõistlik, tasakaalustatud lähenemisviis on ainus õige lähenemisviis.“

Lagarde jätkab Draghi ettevaatlikult ekspansiivset rahapoliitikat

Euroopas on Saksamaa majandus jõuliselt pidurdumas, seda on näha näiteks automüügi järsust langusest. Euroopa Liidu seisukohalt halvendab olukorda asjaolu, et Saksamaa ei ole erand, sarnane olukord valitseb ka mitme teise suurriigi majanduses, näiteks Prantsusmaal ja Itaalias või laiemalt võttes kogu maailmajaos.

Uut lootust Euroopale ja eeskätt Euroopa Liidule toob Euroopa Keskpanga uue peadirektori valimine.

„Christine Lagarde on suurepärane oma valdkonna ekspert – olen väga rõõmus tema valituks osutumise üle. Kui ta tuleb Berliini, kuulatakse teda mitu korda tähelepanelikumalt kui Mario Draghit. Mitte seetõttu, et ta oleks parem majandusspetsialist või osavam Keskpanga juht. Kuid tema selja taga on Prantsusmaa poliitiline jõud ja lisaks sellele oskab ta suurepäraselt vajalikke võrgustikke luua,“ märgib Wahlroos.

„Milline saab olema Lagarde’i arvamus, saab olema otsustava tähtsusega rahapoliitika osas.“

Wahlroosi sõnul on investeeringute ja pangasüsteemi seisukohalt eriti oluline see, millal jõuab euro tootluskõver enam-vähem normaalsesse vahemikku kusagil naela ja dollari vahel.

Wahlroos usub, et otsustava tähtsusega on Lagarde’i arvamus rahapoliitika kohta. Tema arvamusest saadi esimesi viiteid Lagarde’i esimesest avalikust ülesastumisest Euroopa Keskpanga peadirektori ametis.

Wahlroos loeb Lagarde’i esmasest esinemisest välja eelkõige seda, et uus peadirektor ostis endale 3–5 kuud lisaaega, mille jooksul tegutsetakse veel Draghi valitud kursil. See tähendab, et intressid hoitakse senisel tasemel ja toimuvad väärtpaberitehingud. Wahlroos leiab, et oma esinemises õnnestus Lagarde’il osavalt Draghi rahapoliitika enda kasuks pöörata ilma, et ta selle eest ka vastutust võtaks.

„Arvan, et proua Lagarde jätkab üldjoontes Mario Draghit iseloomustanud ettevaatlikult ekspansiivset rahapoliitikat. Ning ta kindlasti ei loo Euroopa Keskpanka mingit sakslaste Bundesbanki pärandi edasikandjat. See on oluline moment, sest kui me sellisel kursil jätkame, liiguvad mitmed asjad Euroopas veidi paremas suunas ja me elame 2020. aastal ettevaatlikult kerkivate intresside keskkonnas ning rahaturgudel toimub tagasipöördumine teatavas mõttes tavapärasesse rütmi,“ usub Wahlroos.