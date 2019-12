Tõsise süüdistuse saanud Venno Loosaare ettevõttel oli mullu halb aasta

Ka on Loosaar seotud mittetulundusühinguga ElfEst, mis on asutatud 2012. aasta veebruaris. Selle eesmärgiks on kultuuriliste ja hariduslike materjalide produtseerimine ning levitamine. Viimastel aastatel pole aga ühingu kaudu mingit majandustegevust toimunud, see on tiksunud väikse, 13-43-eurose miinusega.

Viimase, 2018. aasta majandusaruande järgi on MTÜ lähiaastate strateegilised suunad sätestatud põhikirjas ning MTÜ keskendub oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Ka on seal öeldud, et MTÜ juhatuse liikmetele 2018. aastal juhatuse liikme tasu makstud ei ole ning palgalisi töötajaid ei olnud. Ettevõtte ainsaks juhatuse liikmeks ongi Loosaar ise.

Eile jahmatas Eesti avalikkust uudis, et põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud Venno Loosaarele süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja 4 videot lapspornoga.

"Minu peretuttavad on esitanud minu vastu süüdistuse, justkui oleksin ma kolm kuni viis aastat tagasi katsunud nende last läbi riiete kubeme piirkonnast. Tegemist on tüdrukuga, kes aastatel 2014 kuni 2018 koos meie lastega kodus ja koduhoovis sageli mängis," ütles Loosaar pärast asja avalikustamist.

Eitab talle esitatud süüdistusi

Ka märkis ta, et pärast seda, kui süüdistus ajakirjanduses avaldati, öeldi tallle ära mitu varem kokkulepitud esinemist, on tema pere šokis ning tal puudub igasugune võimalus neid kaitsta. „Hoolimata kohtuotsusest olen ma kaotanud juba praegu töö, maine ning perekonna turvatunde. Sõltumata sellest, kas kohtus õiglus võidule pääseb, on kahju mulle ja minu perele juba tekitatud,” ütles tuntud telenägu.

Kuigi Loosaar eitas lapse väärkohtlemist – öeldes, et tal puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning tema hing on puhas –, väitis prokuratuur, et tema kohta kogutud tõendid on nende hinnangul piisavalt kaalukad, et esitada süüdistus kuritegude toimepanemises. Süüdistus on saadetud kohtulikule arutelule.

Loosaar on 26 aastat teinud televisioonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritus ja kontserte. Oma kuulsuse tipul oli ta ilmselt TV3 lastesaates "Jälle see Jäpe", mis oli eetris aastatel 1998–2001. Saate peategelased olid Tibu (Venno Loosaar) ja Jäpe (Jaan Vaher).