Totaalne segadus Cleveroni rahataotluse ümber: ettevõte sai aru, et see on külmutatud, Kredex seda ei kinnita

„Alguses oli võimalus, et riik investeerib sellesse projekti. See variant läks mitmed kuud tagasi laualt maha. Siis me vaatasime, et niivõrd palju soovijaid oli sellele [pakiautomaatide] võrgule – et seda oleks Eestisse vaja – ja siis leidsime, et Kredexil on just selline laenumeede olemas, mis on just Covidi jaoks. Me olemegi praegu käest-jalust kinni, väljapoole Eestit ei saa hetkel minna,” rääkis Cleveroni juht Arno Kütt.

Nii on pakirobotite tootja pannud viimastel kuudel palju energiat sellesse, et koostöös Kredexiga laenutaotlus kokku panna ja selgem plaan ca 20 000 pakiautomaadi püstitamiseks üle Eesti välja töötada.

Sai teate, et menetlus on peatatud

„Tellisime veel tuhandete eurode eest sotsiaal-majandusliku mõju analüüsi, mis tuli väga positiivne meie projekti osas ja edasi pidi Kredex võtma valitsuselt heakskiidu, et see on riiklikult oluline projekt – et sellega edasi minna –, aga valitsusest ta enam tagasi ei tulnud,” märkis Cleveroni juht.

Esmaspäeval sai ettevõte Kredexilt vaid lakoonilise teate, et Cleveroni taotluse menetlemine on peatatud ja millal – või kas üldse – sellega edasi minnakse, seda pädevust Kredexil ei ole, mistõttu midagi ka selle osas öelda ei osata. „Nii et sellise vastuse saime esmaspäeval,” lausus Kütt.

Ta ise usub, et nende rahataotluse tõmmati pidurit mõnest ministeeriumist või valitsusest. „Sest Kredexiga saime sinnamaale, et selleks, et projektiga edasi minna, oli vaja valitsuse nõusolekut. Seda ei tulnud. Ei tulnud ei „jah-” ega „ei-d”, tuli lihtsalt, et [taotlus] on külmutatud,” rõhutas Cleveroni juht.

Tema endani on jõudnud spekulatsioon, et Cleveroni projektis nähakse konkurentsi riiklikule postifirma Omnivale, kes samuti pakiautomaatide äris väga tugevalt sees on. „Aga see on üksnes spekulatsioon, rohkem ma ei oska ise midagi arvata,” nentis Kütt. Samas märkis ta, et nende plaan ei olegi ise hakata pakke vedama.

„Meie plaan on teha võrk, kuhu saavad kõik oma pakke ja ka toidukaupasid viia,” lausus Cleveroni juht. Tema sõnul oli nende plaan viia pakiautomaadid kodudesse, ettevõtete ja kortermajade juurde, mitte duubeldada praegust mudelit, kus mitmed pakiautomaadi teenust pakkuvad ettevõtted on need kaubanduskeskuste või muude avalike kohtade juurde püsti pannud. Küti kinnitusel on nad juba asunud otsima alternatiivseid finantseerimisvõimalusi.