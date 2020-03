Tõukerattarenti Tallinnas võib tänavu hakata pakkuma viis ettevõtet

Teisipäeval arutasid teemat koos Svetiga Mustamäe ja Kristiine linnaosa vanemad, transpordiameti, kommunaalameti ja linnaplaneerimisameti esindajad ning ettevõtlusvaldkonna abilinnapea Aivar Riisalu. Tõukerattad saavad kiirusepiirangud ja ka parkimise piirangud.

"Kindlasti vanalinnas hakkavad kehtima piirkonnad, kus me ei lase parkida. Eelkõige puudutab see kitsamaid tänavaid. Ja ka mõndadel mujal piirkonnas asuvatel miljööväärtuslikel aladel võiks parkimiskeeldu rakendada," ütles Svet ERR-ile.

Samas tõdes linnaosavanem, et renditeenus töötab siis, kui inimestel on võimalik tõukerattad jätta enda sihtkoha lähedale. Svet rääkis, et ka tõukerataste pakkumise tsoonid ilmselt laienevad lisaks kesklinnale ja Kalamajale ka Kristiinesse ja Mustamäele.

Kesklinna linnaosavanema sõnul on potentsiaalse rendi alustamise teemal linnaga suhelnud kokku viis ettevõtet, nende sead juba mullu renti pakkunud Bolt ja Citybee. "Kahe nädala pärast on reeglid paigas ja siis seisab ees kohtumine ettevõtetega," lõpetas Svet.

