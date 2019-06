Toyota kiirendab üleminekut elektriautode tootmisele

Muudatus toob kaasa tihedama koostöö Hiina akutehastega, et kohanduda elektriautode senisest märksa suuremale tootmismahule.

Toyota teade näitab murrangut elektriautode turul, mis on nüüd muutumas üleilmseks tööstusharuks. Samuti tunnistas Jaapani juhtiv autotootja, et ei tule elektriautodele vajalike akude tootmisega üksi toime.

Suure lõhe Toyota patareide vajaduse ja tootmisvõimsuste vahele tekitavad üha karmistuvad heitmenormid nii Euroopas kui ja Jaapanis.

Toyota teatas reedel, et astub partnerlusse Hiina juhtiva akutootjaga Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), samuti elektrisõidukite tootjaga BYD Co Ltd for supplies.

Autoturg näitab kasvavat nõidlust ültra-kompaktsete kaheistmeliste sõidukite järele, mille ga tehakse lühikesi ärisõite. Tegemist on maksimaalselt 60 kilomeetrit tunnis liikuvate sõidukitega, mis ühe laadimisega läbivad 100kilomeetrise vahemaa.

Vaatamata elektriautode üha kiiremale levikule tõdetakse kasumi teenimise aeglust nende tootmisega. Vaatamata sellele, et elektriautode tehnoloogia on alates 2010. aastast peale teinud läbi kiire arengu, kujutab selle äri kasumlikuks muutmine endiselt tootjatele suurt väljakutset.

Toyota hoiab endiselt juhtpositsiooni hübriidautode tootmises, kuid elektrisõidukitega paistavad silma konkurendid nagu näiteksNi ssan Motor Co Ltd, Volkswagen AG ja Tesla In.