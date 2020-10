Tpilet kehtestab piletitele teenustasu

Tpilet.ee tegevjuht Andres Osula ütles ERR-ile, et teenustasu kehtestati koroonaviiruse tõttu, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Olukorras, kus kolmandik tulust on ära kadunud /---/, tuleb kuidagimoodi ellu jääda," ütles Osula, ja selgitas, et reisijate hulk on varasema ajaga võrreldes vähenenud 35 protsenti.

Ta lisas, et digiteenuste hinnad on aga tõusmas ning firma ei taha tekitada olukorda, kus kogu bussiliikluse taristu on ohus, sest tulu on nii palju vähenenud.

"Oli valida, kas lähme bussifirmade juurde ja ütleme, et teenus on oluliselt kallim. Aga arvestades seda, kui palju bussifirmad on pidanud kannatama, siis leidsime, et kõikidele osapooltele on kasulikum teenustasu rakendada," sõnas Osula.

Ta tõi näiteks, et ka Piletilevi võtab piletite müümisel teenustasu.