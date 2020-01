Traagiliselt hukkunud korvpalligeenius oli väga edukas ka ettevõtjana

Kobe Bryanti vara väärtus surma hetkel oli ligi 600 miljonit dollarit. Ta teenis pika karjääri jooksul ainuüksi palgaraha 323 miljonit dollarit. Lisaks sai ta sponsorlepingutega 350 umbes 350 miljonit.

Oma debüüthooajal, 1996. aastal, oli tema palk 1,015 miljonit dollarit. Karjääri lõpuks teenis ta enam kui 25 miljonit dollarit hooaja pealt. 2013-14 hooajal teenis ta enda rekordi ehk 30 453 805 eurot.

Täna on tema teenitud 323 miljonit palgaraha NBA ajaloos teine tulemus. Kevin Garnett on esikohal 334 miljoniga. Samas kui panna otsa ka sponsorraha, siis on 680 miljonit selgelt kõige suurem rahasumma ajaloos, mida on teeninud meeskonnaala sportlane. Temast on rohkem teeninud individuaalalade sportlased Tiger Woods (golf), Michael Schumacher (vormel) ja Floyd Mayweather (poksimine). Kuid Bryant on teeninud raha ka muul moel.

Kobe Inc

2014. aastal asutas mees firma Kobe Inc, millest sai tema investeerimisfirma. Samal päeval andis ta teada, et ettevõte ostis 10% osaluse spordijooke tootvas firmas BodyArmour. Hinnaks 6 miljonit dollarit. 2018. aastal ostis samas firmas osaluse Coca-Cola ning BodyArmoruri väärtus tõusis 2 miljardi dollarini. See tähendab, et Kobe 6 miljoniline investeering oli paberil kasvanud 200 miljoni peale. Just Coca-Cola tehing viis Kobe vara väärtuse 600 miljoni dollari peale.

Bryant-Stibel