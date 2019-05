Transferwise sai ligi 300 miljoni dollari suuruse rahasüsti. Ettevõtte väärtus tõusis 3,5 miljardi dollarini

Lead Edge Capitali partner Nimay Mehta ütles, et kogu maailm on äritegevuses liikumas suurema läbipaistvuse poole ning ka nemad tahavad olla osa sellest. “Rahvusvahelised rahaülekanded on osa hiiglaslikust turust, kus seni domineerisid tehinguhindu kunstlikult kõrgel hoidvad ja aeglaselt ülekandeid teostavad pangad,” rääkis Mehta.

Mehta sõnul pole ime, et ettevõttel on juba viis miljonit klienti. “TransferWise’i järgmine väljakutse on kiire kasvu jätkumine olukorras, kus Euroopas ja Austraalias muutub ülekandetasude läbipaistvus tänu regulatsioonidele normaalsuseks,” ütles ta.

TransferWise on tänu soodsatele rahaülekannete pakkumisele jõuliselt laienenud ja osutab nüüd teenuseid nii väikefirmadele, suurkorporatsioonidele kui ka pankadele. Nii on Prantsusmaa suuruselt teine pank BPCE, nagu ka neopangad Monzo ja bunq sõlminud lepingu, et pakkuda Transferwise’i teenuseid läbi rakendusliideste oma 15 miljonile kliendile.

TransferWise arvudes 5 miljonit klienti üle maailma, iga kuu tehakse tehinguid 4 miljardi naela väärtuses.



Igal aastal säästab TransferWise oma klientidele madalate teenustasudega miljard naela.



Umbes 20% TransferWise’i tehingutest toimub sisuliselt silmapilkselt, võttes aega vähem kui 20 sekundit.



1600 rahaülekande suunda, 49 erinevat valuutat.

Ettevõtte 12 kontoris üle maailma töötab üle 1600 inimese - plaan on eeloleval aastal palgata juurde 750 töötajat.



Mullu märtsis lõppenud majandusaastal kasvas ettevõtte käive 77% 149,06 miljoni dollarini ja puhaskasum ulatus 7,9 miljoni dollarini.

TransferWise võimaldab soodsat piiriülest rahaliikumist rohkem kui 170 riigis. Euroopas on sellele lisandunud deebetkaart ning plaanis on samade teenustega laienemine USA-sse ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda. TransferWise plaanib järgmise aasta jooksul palgata juurde 750 töötajat oma kontoritesse üle maailma.

Austraalia võib Euroopa eeskuju järgida

2018. aastal võttis Euroopa Liit TransferWise’i mudeli rahaliikumise aluseks, keelates suured lisatasud piiriülestel maksetel. Toetudes Austraalia tarbija- ja konkurentsikomisjoni uuringule, mille ajendiks olid tarbijate kaebused valuutatehingute kõrgete lisatasude suhtes, võib Austraalia peagi järgida Euroopa Liidu eeskuju.

TransferWise on rahvusvaheline tehnoloogiafirma, mille missiooniks on aidata parimal viisil maailmas raha liigutada. TransferWise’i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Firmal on tänaseks üle 5 miljoni kliendi, kes teevad aastas 4 miljardi naela väärtuses tehinguid. Ettevõte säästab oma klientidele madalamate teenustasudega miljard naela aastas.