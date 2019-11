TransferWise sattus Saksamaal skandaali

Handelsblatt kirjutab, et TransferWise näitas, nagu oleks Deutsche Banki, Postbanki, Commerzbanki, Stadtsparkasse Augsburgi ning Western Unioni pangaülekannete ning valuutavahetustasud kõrgemad kui nad tegelikud olid, viidates sellele, et need hinnad olid Brexiti tõttu viimasel kolmel kuul 17% tõusnud.

Transferwise tunnistas Handelsblattile, et nii tõesti oli, kuna ettevõtte palgatud sõltumatu turu-uuringu ettevõte tegi Saksamaa andmeid töödeldes vigu.

