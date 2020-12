TransferWise tahab Eestis palgata 165 uut töötajat

Hoolimata majanduslikust kliimast on TransferWise 2020. aastal jätkanud laienemist: nüüdseks teenindatakse üheksat miljonit klienti 14 kontorist üle maailma, teiste seas asuvad ettevõtte kontorid Tallinnas, Londonis, Singapuris, New Yorgis ja São Paulos. Hetkel tegutseb TransferWise'is 2200 töötajat, kellest üle 900 asuvad Tallinnas, ning viimaste värbamiseesmärkide järgi kasvab ettevõtte tiim järgmise poole aastaga kolmandiku võrra.

Kodukontoris töötamine on alati olnud osa TransferWise'i sisekultuurist. Töötajate eelistustest ja pandeemiast lähtudes on ettevõte aga välisriigis kaugtöö tegemise kokkuleppe viinud 30 päeva pealt 90-le. Kõigil on võimalus kuni kolm kuud mõnes teises riigis töötada, et näiteks pikemalt oma välismaal elava perega aega veeta või uutes huvitavates riikides reisides kaugtööd teha.

"Täna aitame me üheksal miljonil era- ja ärikliendil mugavamalt, kiiremalt ja odavamalt rahvusvaheliselt raha liigutada, kuid see on alles algus. TransferWise'i piirideta raha missiooni elluviimiseks vajame olemasolevale tiimile lisajõudu," selgitab TransferWise'i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.

"TransferWise'i kaugtöö põhimõtted on kujunenud pidades silmas meie rahvusvahelist tiimi. Alustasime TransferWise'iga 2011. aastal töötades kolmes linnas ning tänaseks on meil 14 kontorit üle maailma. Hajutatud tiimides tegutsemine on alati olnud osa meie DNA-st ning kohandame hea meelega oma töötamise praktikaid vastavalt meie töökate tiimiliikmete eelistustele," lisab Käärmann.