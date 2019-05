Kokku on Siftedi analüüsi järgi Transferwise teinud miljonäriks rohkem kui 150 inimesest.

Sifted kirjutab ka, et praeguseks on juba üle kümne Transferwise'i töötaja läinud tegema oma äri, näiteks Taavi Tamkivi ja Jordan Valdma, kes koos Jeff McClellandiga asutasid rahapesu vastu tehnoloogiaga võitleva idufirma Dataminer.

Kui palju Transferwise'i-miljonäridest on eestlased, pole analüüsis eraldi välja toodud, kuid väljaanne märgib ära, et nende hulgas on endine tarkvaraarendusjuht, endine pangasuhete juht ning endine kommunikatsioonijuht.

