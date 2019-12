TransferWise'i endised töötajad asutasid rahapesuga võitleva firma

Endised TransferWise’i tarkvarainsenerid asutasid ettevõtte Salv, mille toode muudab kriminaalse päritoluga raha tuvastamise väidetavasti kümme korda efektiivsemaks. Ettevõtte seemnefaasi investeering ulatub kahe miljoni dollarini ehk umbes 1,8 miljoni euroni.

Euroopa pangandussektor kulutab rahapesu tõkestamisele 84 miljardit eurot aastas, kuid nende ressurssidega suudetakse kriminaalse päritoluga raha koguhulgast tuvastada kõigest kuni 2%. ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo andmetel liigutavad kurjategijad Euroopa finantsasutuste kaudu igal minutil miljon eurot.

Salvi tarkvara on praegu mõeldud põhiliselt pankadele ja finantstehnoloogiaettevõtetele. Lihtsalt öeldes töötleb see läbi tehingute andmeid ja üritab tuvastada anomaaliaid. Üks idufirma asutajaid Taavi Tamkivi ütles, et Salvi eristab konkurentidest suurem paindlikkus ja rohkemate parameetritega arvestamine.