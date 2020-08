TransferWise'i kaudu miljonäriks saanud eestlane: kaua sa ikka mere ääres puhata suudad?

Mart Abramov on üks neid õnnelikke inimesi, kes sai algusaegadel TransferWise'i osakuid ja saab seetõttu öelda, et ta on miljonär. Hiljuti tegi ta rahaks täpselt miljoni euro jagu osakuid, 5,4 miljoni eest jäi tal neid veel alles (arvestades tänast firma väärtust - toim.). Ärilehele ütleb ta, et ta ei ole kunagi mõeldnud, et võiks kas või kolm kuud järjest mitte midagi teha. Ta tahab tunda, et temast on iseendale, teistele või kogu ühiskonnale kasu.

„Tahad hommikul ärgata nii, et silmad põlevad - äge, teeme midagi! Kohe, kui seda ei ole, kipuvad asjad viltu minema," tõdeb ta. „Kaua sa ikka mere ääres puhata suudad," lisab Abramov.

Mart Abramov ütleb, et TransferWise-ga sarnast osakute või optsioonide lahendust kasutavad ka nemad. See on idufirmade maailmas tavaline. Riskid ja ühe töötaja vastutus on siin palju suuremad kui nö vanakooli firmades. Lisaks on tal väga hea meel, et Skype-i ja TransferWise-i endised töötajad loovad hoogsalt oma idufirmasid ja lähevad suuri tegusid tegema järgmiste potentsiaalsete edulugude juurde.

„Peale minu neid praegu siin ei ole, aga kõhutunne ütleb, et küll neid siia tuleb," ütleb Abramov kavala naeratuse saatel.

Tõeliselt hea eluülikool

Heas mõttes eelmise põlvkonna idufirmad on sageli ülikooliks järgmistele asutajatele. Väga paljud Abramovi meeskonnakaaslased ja sõbrad on loonud oma ettevõtteid.

„Ilma nende kahe ettevõtteta ei eksisteeriks ka meid. Sealt tulevad kogemused ja võrgustik. Kaupoga (Kaupo Kõrv - toim) saime tuttavaks just TransferWise'i ajal. Ei saa alahinnata, mida edukad idufirmad annavad. Seda lihtsalt ei saa mujalt. Akadeemiline taust, baasteadmised, peavad muidugi ka olema. Eestlane aga mõtleb tihti - 9 korda mõõda ja üks kord lõika, tundmatus kohas vette ei hüppa. Need kogemused näitavad, kus tasub riskida. Et tasub julgelt ette võtta. Kindlustunne on üks alustest, miks neist firmadest nii palju uusi asutajaid tuleb," selgitab Abramov.

Mees lisab veel, et idufirmas töötamine on teatud tüüpi inimeste jaoks. Eriti algfaasis, kui ei ole veel selge, mis sellest kõigest saab. Alguses on igal töötajal ka väga suur vastutus, nagu suurfirmades tervel osakonnal. Samas paneb kõik see ka silmad särama.