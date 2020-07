TransferWise’i väärtus kasvab 5 miljardini

Ettevõte on enda sõnul jätkuvalt kasumlik, tugeva bilansiga ega kaasa esmast kapitali. Covid-19 pandeemia ajal on TransferWise'i klientide arv, kes otsivad digitaalseid alternatiive pangateenustele, tõusnud ja ülekannete kogumaht kasvab jätkuvalt.

TransferWise on laiendanud oma põhitoodet, rahvusvaheliste rahaülekannete pakkumist, ning ettevõtte piirideta kontoga on loodud võõrsil elavate inimeste, vabakutseliste ja turistide jaoks alternatiiv vana maailma kulukale pangandusele. TransferWise’i piirideta kontol hoiustavad kliendid enam kui kaht miljardit naela ning alates 2018. aastast on välja antud miljon deebetkaarti. Ettevõte lisas hiljuti ka Suurbritannia Finantsinspektsiooni loaga investeerimistoote, mis võimaldab Ühendkuningriigi klientidel oma piirideta kontol olevat raha investeerida. Toode lansseeritakse järgmise 12 kuu jooksul.

Töötajate aktsiate müük toimub TransferWise for Business platvormi kaudu. Antud lahendus on üks kiiremini kasvavaid tooteid ettevõtte portfellis – iga kuu liitub 10 000 uut äriklienti ning hiljuti alustati koostööd Xero ja GoCardless'iga. Tänaseks on TransferWise'il partnerlus kümne pangaga kolmel kontinendil, sealhulgas neopankadega Monzo, N26 ja bunq, kes pakuvad TransferWise’i teenuseid oma miljonitele klientidele läbi rakendusliidese.

Ettevõte on kokku nii esmaste (primary) kui ka teiseste (secondary sale) aktsiamüügi voorudega kaasanud miljard dollarit. Praegust vooru juhivad olemaolev aktsionär Lone Pipe Capital ja uus investor D1 Capital Partners. Uue investorina liitus ka Vulcan Capital, kes hindab TransferWise’i selget missiooni ja kiiret kasvu. Baillie Gifford, Fidelity Investments ja LocalGlobe suurendasid oma osalust.

D1 Capital Partners’i partneri Teddy Gleseri sõnul on TransferWise ehitanud erakordse platvormi piiriüleste maksete ökosüsteemis, hoides kindlalt fookust oma klientidel ja luues pidevalt innovaatilisi lahendusi. „Meile avaldab muljet TransferWise’i platvormi laiendatavus, mis nüüdseks hõlmab eraisikuid, ettevõtteid, finantsasutusi ja omakorda nende kliente. Oleme uhked, et saame koostööd teha Kristo, Taaveti ja kogu TransferWise'i tiimiga.”