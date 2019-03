Trigon: Baltika agoonia on kestnud juba piinlikult kaua

Nii väike ettevõte ei saa toota ja müüa nii paljusid erinevaid brände, nii paljudel erinevatel turgudel, nii konkurentsitihedas valdkonnas. Isegi Eesti kliendil on Montoni, Mosaic ja H&M brändi vahel joone tõmbamisega raskusi, rääkimata siis venelasest, sakslasest ja ukrainlasest. Baltika elas tükk aega mingis teises illusioonis.

Brändiportfelli selge kokkutõmbamine ning keskendumine Balti turgudele on mõlemad loogilised ja suure tõenäosusega õiged sammud, kuigi tänases seisus pole ilmselt ettevõttel ka enam praktiliselt teisi valikuid. Kui pilvedest reaalsusesse laskuda on Eesti siiski ainus turg, kus Baltika brände täna päriselt ka teatakse ja eks see on antud äris päris oluline.

Seda kas Eestis tootmise lõpetamine on mõistlik või mitte, on ilma rohkemat infot teadmata sisuliselt võimatu öelda, sest lisaks kuludele väheneb ka “eestimaisus” ja ma ei ole uurinud, kuidas see ostjat võiks mõjutada. Loodetavasti on seekord asi läbi mõeldud. Igal juhul on mul vaid hea meel, kui Baltikal edaspidi paremini läheb ja ettevõte ellu jääks ning soovin neile edu ettevõtte ümberpööramisel.