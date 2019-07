Trump ähvardab Prantsuse veini maksu alla panna

Trump ütles Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, et ta kehtestab tollimaksu Prantsuse veinile, kui prantslased kuu alguses heakskiidetud digimaksu kehtestamisega edasi liiguvad, kirjutab CBNC. Ekspertide hinnangul on tollimaks veinile kõige tõenäolisem USA vastulöök Prantsuse digimaksule, mis mõjutab oluliselt Ameerika päritolu tehnoloogiahiide.

„Ma olen alati öelnud, et Ameerika vein on parem kui Prantsuse vein,” teravmeelitses Trump oma reedeses Twitteri säutsus, kus hoiatas, et tema administratsioon vastab Macroni rumalusele ulatusliku vastulöögiga.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!