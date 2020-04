Trump ähvardas Venemaad ja Saudi Araabiat nafta tollitariifiga

Ta märkis, et tõenäoliselt ei pea ta seda tegema, kuna nafta hinnasõda pidavad Venemaa ega Saudi Araabia ei võida madalatest hindadest, kirjutas Reuters.

Varem ütles Trump, et ta usub, et Venemaa ja Saudi Araabia jõuavad kokkuleppele, mille kohaselt kärbitakse nafta ööpäevast toodangut kuni 15 miljoni barreli võrra. Maailma kütusenõudlus on COVID-19 tõttu kukkunud. Kumbki riik pole reageerinud Trumpi ütlusele, kuid Trump loodab, et ta ei pea hakkama kehtestama tariife.

„Kui ma pean, siis ma kehtestan tariifid,“ lausus Trump. „Ma usun, et ma ei pea tariife kehtestama, kuna Venemaa ega Saudi Araabia ei saa sellest kasu. Nafta ja maagaas on neile põhiline sissetulekuallikas ja seetõttu oleks see neile väga halb.“

USA on muutunud hiljuti maailma suurimaks naftatootjaks, mistõttu ta sattus ekspordi osas konkurentsi Venemaa ja OPECiga.

Kui nafta hind langeb, satuvad USA kõrge finantsvõimendusega kütusekompaniid pankrotiohtu ning nende töötajaid ähvardab koondamine.

Täna varem odavnenud nafta vahetas suunda. Venemaa riikliku fondi RDIF juht ütles CNBCile, et Venemaa ja Saudi Araabia on väga lähedal naftakokkuleppele.

„Ma arvan, et kõik saavad aru selle kokkuleppe tähtsusest, mis tooks stabiilsuse,“ lausus RDIFi juht Kirill Dmitriev. „Me oleme kokkuleppele väga lähedal.“

Täna toimunud OPEC+ kohtumine lükati edasi neljapäeva peale.

Nafta hind kukkus täna varahommikul üheksa protsenti, kuna OPECi kohtumise edasilükkamisest loeti välja, et nafta hinnasõda jätkub. Briti Brenti naftasordi hind tõusis korraks, ent langes siis taas 0,6 protsenti, 33,92 dollarini barrelist.

USA WTI nafta langes 2,3 protsenti, 27,98 dollarini barrelist.

