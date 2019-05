Trump ajas ka Euroopa börsid paari protsendiga miinusesse

Vähemalt kaks protsenti on täna langenud aktsiaturud Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Austrias ja Rootsis. Suurbritannias on pangapüha tõttu vaba päev ja ka börs suletud. Tallinna börs on täna langenud pool protsenti.

Euroopas pole täna tõusva sektori aktsiaid, enim on pihta saanud autotootjate aktsiad. Need langesid keskmiselt 3,5 protsenti. Korraliku löögi said ka kiibitootjate AMS, STMicro ja Siltronicu aktsiad, mis langesid 2,7 ja viie protsendi vahel.