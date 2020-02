Trump ärritus, et kruiisilaeva peal viirusesse haigestunud ameeriklased koju toodi

Eelmise nädala laupäeval teavitati Ameerika presidenti ja tema administratsiooni koroonaviiruse töörühma otsusest, mille kohaselt tuuakse need ameeriklased, kes on juba nädalaid Jaapanis kruiisilaeval Diamond Princess karantiinis olnud, kahe tellimuslennuga koju tagasi, kirjutab Washington Post. Siis kinnitati, et need ameeriklased, kelle on tuvastatud koroonaviiruse sümptomid, jäävad edasi Jaapanisse.

Valge Maja allikate sõnul nõustus Trump ka sellega, et terved ameeriklased ei peaks olema ühe lennuki peal viirusesse haigestunutega. Küll aga otsustas USA välisministeerium koos kõrgete tervishoiuametnikega, et need 14 ameeriklast, kes olid laeval koroonaviirusesse haigestunud, tuuakse samuti nende lennukitega koju ja pannakse Ameerikas karantiini. Samal ajal aga ei teavitanud nad sellest otsusest presidenti.

Kui Trump sellest hiljem teada sai, oli ta väga vihane, et kõigepealt tema arvamust ei küsitud. Tema sõnul võib see otsus õõnestada tema administratsiooni ja luua vale kuvandi selle võitlemisel viirusega. Valge Maja allikate sõnul said otsusest hilinenult teada ka mitmed koroonaviiruse töörühma liikmed.