Trump kaitseb Hiina vastu kehtestatavaid uusi tollitariife

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

USA president Donald Trump Foto: Scanpix/ Reuters

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Hiinaga sujuvad asjad hästi. Tema sõnul ei maksa tarbijad kinni impordimakse, mille USA kehtestas Hiinale. Ökonomistid leidsid, et just ameerika tarbijad maksid need Trumpi tariifid kinni.