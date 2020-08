Trump käskis USA firmadel sidemed TikToki ja WeChatiga katkestada

Täidesaatvad korraldused Hiina ettevõtte ByteDance omanduses oleva lühivideote jagamise platvormi TikTok ja Tencenti konglomeraadi omanduses oleva sõnumiplatvormi WeChat vastu on Trumpi administratsiooni järjekordne samm üha laienevas Hiina-vastases kampaanias, vahendab BBC News.

Tõenäoliselt kaevatakse Trumpi korraldused kohtusse, teatavad analüütikud.

Varem eile teatas Washington soovitustest, et USA börsil noteeritud Hiina firmad tuleb börsilt kõrvaldada, kui nad ei esita järelevalveorganitele oma auditeeritud raamatupidamist.

Mõlemas täidesaatvas korralduses ütles Trump, et on leidnud, et „tuleb astuda täiendavaid samme, et tegelda riikliku hädaolukorraga seoses informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning teenuste tarneahelaga”.

„Hiina Rahvavabariigi (Hiina) ettevõtete väljaarendatud ja omanduses olevate mobiilirakenduste levik Ühendriikidesse ohustab jätkuvalt Ühendriikide riiklikku julgeolekut, välispoliitikat ja majandust,” lisas Trump.

Õigusliku alusena nimetatakse korraldustes kaht seadust: National Emergencies Act ja Emergency Economic Powers Act.

Trumpi korralduse tekstis öeldakse, et TikToki andmete kogumine võib võimaldada Hiinal jälitada USA valitsuse töötajaid ja koguda isiklikku informatsiooni väljapressimise või tööstusspionaaži jaoks.

Märgitakse, et TikTok tsenseerib poliitiliselt tundlikuks peetavat sisu, nagu näiteks meeleavaldusi Hongkongis ja uiguuride kohtlemist Hiinas.

Trumpi teatel on USA sisejulgeolekuministeerium, transpordijulgeolekuadministratsioon ja relvajõud juba keelanud TikToki ametitelefonides.

Pärast seda, kui Trump lubas eelmisel reedel TikToki keelata, on tehnoloogiahiid Microsoft teatanud, et peab läbirääkimisi TikToki USA tegevuse ostmiseks.

Trump ütles sel nädalal, et toetaks müüki Microsoftile, kui USA valitsus saab olulise osa müügihinnast.

Trump hoiatas, et keelab TikToki USA-s 15. septembrist.