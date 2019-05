Trump kehtestab sisserände pärast kõigile Mehhiko kaupadele tollitariifi 5% ja ähvardab tõsta selle 25%-le

Oma avalduses ütles Trump, et viib oma ähvarduse ellu rahvusvahelise hädaolukorra majandusvolituste seaduse alusel ja tühistab tariifid alles siis, kui ebaseadusliku sisserände kriis on Mehhiko efektiivse tegevuse kaudu leevendatud, vahendab CNN.

Avaldsuses hoiatati, et kui Mehhiko ei tegutse nii, nagu Trump nõuab, tõusevad tariifid juuliks 10 protsendile, augustiks 15 protsendile ja septembriks 20 protsendile ning jõuavad oktoobriks alalisele tasemele 25 protsenti.

Trump maalis sisserändest USA-sse väga sünge pildi.

„Nagu kõik teavad, on Ameerika Ühendriikidesse sisse tunginud tuhanded inimesed, kes tulevad läbi Mehhiko ja sisenevad meie maale ebaseaduslikult,” kirjutas Trump. „Sellel ebaseaduslike välismaalaste püsival sissevoolul on sügavad tagajärjed meie riikliku elu igale aspektile – see koormab meie koole, ülerahvastab meie haiglaid, tõmbab tühjaks meie heaolusüsteemi ja tekitab kirjeldamatu hulga kuritegevust.”

Tollitariife maksavad importijad mitte eksportivad riigid. Kui tariifid kehtestatakse, peavad importivad ettevõtted otsustama, kas võtta kulud enda kanda või anda koorem edasi USA tarbijatele.

USA kaubandusesindaja büroo andmetel importis USA 2018. aastal Mehhikost kaupu kokku 346,5 miljardi dollari eest. See sisaldas autosid ja muid masinaid ning põllumajandustooteid.