Trump lubas, et taandub presidendiks saades aktiivsest äritegevusest. Loomulikult on ta oma lubadust korduvalt murdnud

„On punane joon, mida me kunagi ei ületa ning see on äri ja valitsusasjade omavahel segamine,” lubas Eric Trump, üks Trumpi poegadest, kes pidi isa presidendiks saamise järel võtma Trumpi Organizationi juhtimise enda kanda, kirjutab Washington Post.

Aja jooksul on aga Trump neid punaseid jooni siiski korduvalt ületanud, hoides regulaarselt silma peal oma äridel ning tehes neile reklaami nii televisioonis kui Twitteris. Kõige ilmsem näide pärineb möödunud nädalast, kus ta ütles otsesõnu, et võõrustab heameelega järgmise aasta G7 kohtumist oma Dorali golfikuurortis Floridas. Kui see teoks saaks, siis teeniks tema ettevõte selle pealt miljonid dollareid.

See oli kõige värskem märk sellest, et Trump on loobunud kõigist oma algsetest lubadustest oma tegevust enda ärides pärast presidendiks saamist piirata. Kohtuasjad, mis süüdistavad teda nii USA kui välisriikide valitsuste pealt raha teenides konstitutsiooni rikkumises, on jäänud kohtutesse venima.

Trump Organisation ei vastanud Washington Posti küsimustele, mis puudutasid Trumpi äritegevust välisriikide valitsustega ega tema ettepanekut pidada järgmine G7 kohtumine Doralis. Valgest Maja pressiosakonnast öeldi, et praegu on liiga vara küsida Dorali kui võimaliku järgmise G7 kohtumise toimumiskoha kohta. Samas Trump ise on avalikult jätkanud selle reklaamimist.