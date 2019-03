Trump nõuab General Motorsi juhilt – tehke midagi kiiresti!

„Ma ei ole rahul, et kui siin riigis kõik buumib, siis see tehas on suletud,“ ütles Trump.

Trump lisas viidates General Motorsi juhile Mary Barrale, et ta palusin Barry'l selle müüa või midagi kiiresti teha. Ettevõtte juht süüdistas kõiges UAW ametiühingut. Trump aga vastas, et mind ei huvita, ma tahan, et tehas avataks!

Trump lisas, et Toyota investeerib USAsse 13,5 miljardit dollarit ja teised teevad samuti. GM peab kiiresti tegutsema. Aeg jookseb!

Ametiühing tänas USA presidenti, et ta võitleb UAW kõrval General Motorsi vastu. „Me ei jäta ühtegi kivi omale kohale kuni tehas avatakse,“ teatas ametiühing.

Seisev tehas tähendab, et tööd pole 1500 varem seal töötanud töölisel.