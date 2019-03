Trump nõudis Hiinalt kõigi USA põllumajandussaadustele rakendatud tariifide kohest kaotamist

Trump lükkas edasi 1. märtsil Hiina vastu kehtima pidama hakanud tariifide rakendamist, sest kõnelustel on edu saavutatud. Kokku on USA kehtestanud enam kui 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele tariife, millele Hiina vastas 110 miljardi dollari ulatuses USA todoetele tariifide kehtestamisega. Hiina süüdistas USAd majandusajaloo suurima kaubandussõja alustamises, kirjutab BBC.

Veebruaris lausus Trump, et kaks riiki on väga lähedal uue kaubanduslepingu sõlmimisele.

Mullu oktoobris hoiatas IMF, et võimalik kaubandussõda muudaks maailma vaesemaks ja ohtlikumaks kohaks.