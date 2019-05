Trump pani Hiina fakti ette: võtke meie pakkumine vastu või kehtestame tollid kõigile teie kaupadele

„Ma arvan, et Hiina valitsus tundis, et nad said viimases läbirääkimisteringis niivõrd lüüa, et nad otsustasid, et ootavad järgmiste presidendivalimisteni,” arutles Trump laupäeva hommikuses Twitteri postituses, vahendab Bloomberg. „Ainus probleem sellega on aga see, et ma tean, mina võidan need valimised,” lisas ta järgmise säutsuga.

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Trumpi kommentaar tuli päev pärast seda, kuid kahe riigi vahelised kaubandusleppe läbirääkimised leppeni ei jõudnud, sest USA soovib suurendada imporditariife miljardite dollarite võrra ning Hiina ütles selgelt, mida nad ootavad USA-lt selleks, et nende leppeni üldse jõuda.

Hiina asepeaminister Liu He ütles reedel pärast läbirääkimiste nurjumist, et nad soovivad, et USA loobuks oma täiendavatest tariifidest, viiks Hiinast toodavate kaupade koguste piirangud vastavusse nõudlusega ning tagaks, et leppe lõpptekst oleks tasakaalus ning austaks mõlema riigi väärikust.

Liu seatud tingimused pidurdaksid veelgi kahe suure majandusjõu vahelise leppe läbirääkimiste protsessi. Trumpi läbirääkijad on juba esitanud Hiina valitsusele ultimaatumi, öeldes, et neil on kuu aega, et leppeni jõuda, vastasel juhul kehtestab USA imporditariifid kõigile Hiina kaupadele.

Selle ähvarduse tegid ameeriklased teatavaks reedel pärast seda, kui Trump oli öelnud, et seab Hiina kaupadele veel täiendavad tollimaksud 200 miljardi dollari väärtuses. Hiina valitsus lubas selle eest kätte maksta, kuid pole veel oma järgmisi samme avalikustanud.