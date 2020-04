Trump rääkis nafta hinna üles, kuid kahtlused langetasid hinda

Selle uudise peale hüppas nafta hind eile rekordilised 24,7 protsenti. Täna on USAs WTI naftasordi hind langenud 4,5 protsenti, 24,18 dollarini barrelist. Brenti hind langes täna 2,7 protsenti, 29,24 dollarini.

Trump ütles eile, et ta rääkis Saudi Araabia krooniprintsi Mohammed bin Salmaniga ja eeldab, et Saudi Araabia ja Venemaa kärbivad naftatoodangut 10-15 miljoni barreli võrra ööpäevas, kuna need kaks riiki on kokkuleppeks valmis.

Analüütikud ja kauplejad on hakanud kahtlema, kas ikka Venemaa ja Saudi Araabia on valmis tootmist kärpima. Kui Trumpi öeldud numbrid osutuksid õigeteks, siis tähendaks see maailma nafta kogupakkumisest 10-15 protsendist kärbet.

„Trump on ärimees,“ ütles Mitsubishi UFJ Morgan Stanley peastrateeg Norihiro Fujito Reutersile. „Ööpäevas 10-15 miljoni barreline kärbe pole lihtsalt võimalik. Kuidas nüüd Saudi Araabia ja Venemaa lepiks kokku nii suures kärpes, kui kuu aja eest murti piike kõigest 1,5 miljoni barreli suuruse kärpe pärast.“

Märtsis kukkus nende kahe maa tõttu läbi OPEC+ nafta tootmiskärbe, mille järel läks kütuseturul hinnasõjaks.

Trump ei lausunud midagi selle kohta, kas maailma suurim naftatootja USA on kah teinud pakkumise USA naftatoodangu kärpimiseks.