Trump rääkis oma äride laenud kordades väiksemaks

Trumpi äriimpeeriumi võlakohustused ulatuvad miljardi dollarini, leidis USA äriajakiri Forbes. Neljapäeval ütles Trump, et tema äride võlg ulatub 400 miljoni dollarini.

Laenud on võetud enam kui tosina Trumpi äri poolt. Neid jagub hotellidele, kinnisvaraärile ja golfiväljakutele. Suur osa võlast on kirjas presidendi huvide deklaratsioonis.

Forbes leidis, et Trump vaikib kahest laenust kogusummas 447 miljonit dollarit. Kõik pangad pole avalikustanud Trumpi äride laene.

Üheks suureks Trumpile laenajaks on rahapesuskndaalidest räsitud Deutsche Bank, kellele on Trumpi Miamis asuv Doral Golf Club võlgu 125 miljonit dollarit. Kokku andis Saksamaa suurim pank Trumpile aastatel 2012-15 laene 340 miljoni dollari ulatuses.

Forbesi andetel on Trumpi äridele laenanud lisaks Deutsche Bankile veel vähemalt kuus laenuandjat. Kaks laenu on saadud Trumpi presidendiks oleku ajal.

Ajakiri märgib, et lisaks laenudele on Trumpi äridel ka märkimisväärsed varad. Forbesi andmetel on Trumpi äride varade maht 3,66 miljardit dollarit, mistõttu netovarad ulatuvad 2,5 miljardi dollarini